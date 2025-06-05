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14:18, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Обыск в редакции российского информационного агентства назвали дикостью

Глава СЖР Соловьев заявил, что окажет поддержку журналистам Ura.ru
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Союз журналистов России (СЖР) прокомментировал обыск в редакции информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Слова организации передает РБК.

«Это дикость. Насколько нам известно, журналистам пытаются предъявить, что они получали информацию от своих источников в силовых структурах. (...) Почему нужно для этого с кувалдой приходить в редакцию, демонстративно совершать такие силовые акции, нам непонятно», — заявил глава секретариата СЖР Денис Токарский.

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что подобные действия со стороны силовых ведомств недопустимы. Он заявил, что сообщит о произошедшем центральному аппарату МВД России.

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Соловьев также выразил поддержку от лица СЖР сотрудникам Ura.ru и пообещал оказать необходимую помощь.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что ситуацию с обыском в редакции Ura.ru взяли на контроль. Омбудсмен добавила, что ее беспокоит, что следственные действия проводили без адвоката.

Об обысках в редакции Ura.ru стало известно утром 5 июня. Сотрудники силовых ведомств пришли в офис издания с кувалдой. Сообщалось, что к главному редактору информагентства Диане Козловой правоохранители применили силу.

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