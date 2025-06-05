В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

В Екатеринбурге проходят обыски в редакции Ura.Ru, задержаны трое сотрудников

В офис крупного российского информагентства Ura.Ru в Екатеринбурге утром 5 июня пришли с обысками. Редакция сообщила, что следователи остановили работу головного офиса и заблокировали работу редакции. Одновременно проходил обыск в квартирах нескольких журналистов из Екатеринбурга.

Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области агентство Ura.Ru

Там также поспешили заявить, что причиной обыска не является «финансирование врачей или иные ситуации». Ранее «РБК Екатеринбург» предположило, что обыски могут быть связаны с тем, что Ura.ru финансировало профсоюз «Альянс врачей» (признан Минюстом иноагентом), так как в 2020 году исполнительный директор агентства Михаил Вьюгин мог организовать поездку в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннеттса в интересах председателя альянса (при этом на тот момент организация не являлась иноагентом). Сам Вьюгин сообщил, что узнает информацию из новостей, так как находится не в городе.

Редакция также опубликовала два коротких видео с обысками в офисе на улице Карла Либкнехта. На них попали силовики в гражданской одежде, в кепках, закрытых лицах и с рюкзаками. Один из них зашел в офис с кувалдой в руке. Также на видео попал сотрудник следственного комитета.

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Источник РИА Новости добавил, что из офиса изъята техника и документация.

Трех журналистов задержали

Ura.Ru также сообщило, что у себя дома задержан редактор свердловской редакции агентства Денис Аллаяров. Силовики не пустили к нему адвоката Анастасию Харисанову. Она зафиксировала это на видео, засняв следователей, ведущих Аллаярова в машину, чтобы отвезти на допрос, и не подпускающих к нему защитника, несмотря на ее просьбы. По данным издания, затем его почти час держали в машине у здания свердловского управления СК. Утверждается, что ему собираются избирать меру пресечения.

Позднее она заявила о «полнейшем нарушении его законных прав», указав, что ее сначала не пускали в подъезд, затем в квартиру, не дали поговорить с подзащитным, несмотря на удостоверение и ордер на присутствие во время обыска и следственно-оперативных действий. Она пообещала написать жалобу.

Двое других задержанных — Сергей Бодров и Анна Салымская. У Бодрова также прошли обыски. Его адвокат Георгий Краснов высказался, что суть претензий к журналисту непонятна.

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Агентство также заявило, что против главного редактора Дианы Козловой в офисе применили силу. «Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование», — сообщили в Ura.Ru.

Издание утверждает, что следователи также запрещали адвокатам заходить в редакцию, но позднее этого удалось добиться. «Из документов мы знаем, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работает 10 человек, остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России», — заявило агентство.

Причиной называют «слив» данных от уже задержанного полицейского

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что ситуация может быть связана с задержанием в 2025 году бывшего сотрудника полиции. Предполагается, что он передавал Ura.Ru служебные сведения из ежедневной сводки. «Сергей Бодров подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией Ura.ru у силовиков», — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости заявляет, что сотрудникам издания грозит реальная уголовная ответственность за получение и использование служебной информации, содержащей персональные данные, что предусмотрено статьей 272.1 УК РФ.

Mash утверждает, что передача внутренних данных осуществлялась за деньги. По данным Baza, речь идет о публикациях в Telegram-канале «Погоны и галстуки».

По словам источника E1, обыски инициировал новый замначальника свердловского ГУ МВД Рашид Даулетов, обнаружив масштабную утечку информации из одного из отделов полиции.

В 2017 году в редакции Ura.ru уже проводили обыск. Тогда он проходил в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении корреспондента издания Юлии Литвиненко. По мнению редакции, дело в отношении нее инициировал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов по материалам статьи, в которой он обвинялся в злоупотреблениях. Сам Скуратов заявлял, что удивлен фактом обысков в редакции СМИ.