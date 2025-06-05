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13:47, 5 июня 2025РоссияЭксклюзив

Свердловский омбудсмен назвала беспокоящую деталь обысков в информагентстве

Омбудсмен Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с обысками в редакции Ura.ru
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с обысками и задержаниями в редакции российского информагентства Ura.ru, базирующегося в Екатеринбурге. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

«Мы пока наблюдаем, смотрим, что происходит, публичных заявлений не делаем. Меня пока беспокоит только то, что без адвокатов [велись следственные действия]. Это плохо. Человек у нас каждый имеет право на адвоката. Все остальное я скажу, когда все проверю, потому что у Ura.ru своя точка зрения может быть, а у кого-то другая», — поделилась омбудсмен.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» заявила о шоке и ужасе из-за действий силовиков в редакции Ura.ru и назвала происходящее опасной тенденцией.

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Обыски и задержания в Ura.ru начались утром 5 июня. Силовики пришли в редакцию агентства в Екатеринбурге с кувалдой. Известно, что к главреду Диане Козловой применили силу. Одной из причин происходящего называют работу местных журналистов с источниками.

Задержаны сотрудники Анна Салымская, Сергей Бодров и Денис Аллаяров. Показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте, отмечает Baza.

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