В СПЧ заявили о шоке и ужасе из-за обысков в редакции российского информагентства

Член СПЧ Меркачева раскритиковала обыски в редакции агентства Ura.ru

Чтобы врываться в редакцию и заламывать журналистов, у правоохранительных органов должны были быть серьезные основания, например, подозрение в подготовке к теракту, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В беседе с «Лентой.ру» она заявила о шоке и ужасе из-за действий силовиков в редакции Ura.ru и назвала происходящее опасной тенденцией.

Из того, что я вижу, я пока не могу понять, что им предъявляют. И получается, что без каких-то совершенно очевидных, по крайней мере, без понятных оснований для общества и для журналистского сообщества вот так можно ворваться в редакцию, переполошить всех, жестко задержать женщину-редактора. У меня это вызывает шок и ужас Ева Меркачева член СПЧ

Правозащитница призналась, что ее удивила формулировка одного из изданий, которое, объясняя действия силовиков, написало о том, что «они ищут понимания, откуда у Ura.ru есть информация о криминальных событиях».

«Это что такое? То есть журналистика для них вообще ничего не значит. Это мы не мечтаем про четвертую власть, она в целом уже для них нечто такое, что можно в любой момент носом на пол, руки скрутить, все отобрать, они будут выяснять источники информации. Когда такое было слыхано и видано? Источники информации может заставить раскрыть журналиста только суд, так говорит закон. Если они действительно пытаются узнать источники информации, в суд идите, а не приходите и журналистов заламывайте. Я считаю, что это очень опасная тенденция», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Она предположила, что в регионе хотят контролировать всю информацию, которая исходит из любых изданий, понимать, что там пишут и как.

«Регион погрязнет в какой-то иллюзорной информационной ситуации, потому что информация будет выделена какой-то группой лиц, а местные жители будут знать, что в действительности творится, и будут возмущены тем, что написано, и это все выльется в итоге в то, что люди потом будут писать бесконечные обращения на имя президента и говорить, посмотрите, что творится, никто об этом не говорит и не рассказывает», — заключила Меркачева.

Обыски и задержания в Ura.ru начались утром 5 июня. Силовики пришли в редакцию агентства в Екатеринбурге с кувалдой. Известно, что к главреду Диане Козловой применили силу. Одной из причин происходящего называют работу местных журналистов с источниками.

Задержаны сотрудники Анна Салымская, Сергей Бодров и Денис Аллаяров. Показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте, отмечает Baza.