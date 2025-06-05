Пленный солдат ВСУ рассказал о приказе командира стрелять по гражданским

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сосна рассказал, что командиры приказывают открывать огонь по пытающимся эвакуироваться жителям Часова Яра. Его слова передает РИА Новости.
«Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши сделали эту команду», — рассказал украинский пленный.
По его словам, после того, как один из солдат открыл огонь, гражданский был убит.
Ранее стало известно, что солдаты ВСУ начали чаще сдаваться в плен благодаря близким из России. Силовики рассказали, что на бот обратной связи в Telegram чаще стали выходить граждане и жители России, чьи близкие оказались в ВСУ.