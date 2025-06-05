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06:29, 5 июня 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах заработка на дачном участке

Депутат Чаплин: Дачный участок способен стать хорошим источником заработка
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Многие граждане даже не подозревают, какие возможности для заработка предоставляет их дачный участок, при этом существуют абсолютно законные способы получать доход от земли, не нарушая действующего законодательства, сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, самый доступный вариант — продажа излишков выращенного урожая. По его словам, закон разрешает продажу овощей и фруктов со своего участка без оформления ИП при соблюдении важных условий: продукция должна быть выращена лично вами, без привлечения наемных работников.

«Для легальной продажи подходят сельскохозяйственные ярмарки, рынки или специализированные приемные пункты. А вот торговля у метро или на обочинах дорог запрещена и может повлечь штрафы», — напомнил парламентарий.

Для тех, кто хочет получать более серьезный доход, депутат предложил рассмотреть возможность создания питомника саженцев. Он уточнил, что в таком случае это будет предпринимательская деятельность, которая требует официального оформления — либо в качестве ИП, либо через создание ООО.

Ранее садовод Николь Метцгер сообщил, что помидоры и клубника могут дать более обильный урожай, если удобрять их одним простым отходом с кухни. По его словам, полезной может быть использованная кофейная гуща: в ней содержится нужный томатам азот, фосфор и калий.

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