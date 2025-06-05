Врач объяснил коварство признанного хуже водки напитка

Врач Шураева: Алкогольные коктейли приводят к высокой интоксикации организма

Потребитель, способный распознать поддельную водку, не замечает ее в составе «Лонг-Айленда», поскольку сильный аромат и вкус фруктов, сиропов и ликеров скрывают характерные признаки некачественного алкоголя, рассказала врач-терапевт Елена Шураева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что опьянение от коктейлей наступает быстрее, чем от водки, даже при меньшем содержании алкоголя. Она объяснила, что связано это с тем, что углеводы и сахар в составе ускоряют всасывание этанола в кровь на 30-40%. При этом важной остается проблема суррогатов в коктейлях, связанная с «эффектом маскировки» с помощью сиропов, добавила эксперт.

«Контроль количества при употреблении коктейлей затруднен из-за вариативности рецептуры и маскировки вкуса алкоголя. В моей практике пациенты часто не могут адекватно оценить, сколько они выпили. Считать рюмки водки проще, чем отслеживать содержание спирта в "Космополитене" или "Маргарите"», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Особую опасность, по ее словам, представляют коктейли, сочетающие алкоголь с кофеином — энергетиками. Такая комбинация создает иллюзию сниженного опьянения при реальной высокой интоксикации, что ведет к рискованному поведению и нагрузке на сердечно-сосудистую систему, добавила Шураева.

Ранее ученые установили, что употребление алкоголя существенно повышает риск развития онкологических заболеваний. Исследования также показали рост числа смертей, связанных с алкогольной нагрузкой на организм.