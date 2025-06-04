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16:21, 4 июня 2025Наука и техника

Стала известна причина женской чувствительности к алкоголю

Biol Psychiatry: Пол играет важную роль в формировании алкогольной зависимости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Женский мозг может сильнее реагировать на алкоголь еще до формирования зависимости. К такому выводу пришли ученые из Scripps Research, опубликовавшие результаты экспериментов на животных в журнале Biological Psychiatry.

Исследователи изучили, как работает норадренергическая система — участок мозга, отвечающий за стресс, внимание и эмоции — у самок крыс. Оказалось, что даже при умеренном употреблении алкоголя у них изменялась передача сигналов между нейронами. У самцов те же изменения возникали только после развития зависимости. Это может объяснять, почему женщины в клинических наблюдениях чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией на фоне алкоголя.

Команда также протестировала два препарата, одобренных FDA, — α1-блокатор празозин и β-блокатор пропранолол. Празозин снизил тягу к алкоголю у самок крыс вне зависимости от стадии употребления. Пропранолол подействовал только после развития зависимости. Это открытие может лечь в основу персонализированного подхода к лечению алкогольной зависимости, особенно у женщин.

Анализ тканей мозга женщин с алкогольной зависимостью подтвердил, что у них снижен уровень экспрессии гена рецептора α1 в важных зонах, связанных со стрессом и контролем поведения.

Ученые подчеркивают: эти данные пока предварительные, но уже говорят о том, что пол может играть важную роль как в формировании зависимости, так и в эффективности лечения.

Ранее ученые установили, что употребление алкоголя существенно повышает риск развития онкологических заболеваний. Исследования также показали рост числа смертей, связанных с алкогольной нагрузкой на организм.

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