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11:40, 6 июня 2025Забота о себе

Начавший лысеть в 16 лет молодой мужчина рассказал о плюсах своей прически

Metro: Британец побрил голову в 20 лет из-за лысины и остался доволен
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Британцу Руперту пришлось побрить голову в 20 лет из-за стремительно растущей лысины. В беседе с Metro он рассказал о плюсах такой «прически».

Начавший лысеть в 16 лет молодой человек боролся с потерей волос всеми доступными средствами. «Я был готов к тому, что это может произойти в какой-то момент, потому что многие члены моей семьи лысые, но я не ожидал, что это произойдет, пока я еще учусь в школе. Для подростка это тяжело», — вспоминает он.

Побрив голову и отрастив бороду, мужчина принял свою внешность и теперь всем доволен. Сейчас молодому человеку 25 лет, и он называет своим образцом для подражания Джейсона Стэйтема. «Я не хотел бы снова отрастить волосы, даже если бы мог. Я чувствую себя более привлекательным», — заверяет он.

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Руперт отметил, что был первым из друзей, кто начал лысеть, но теперь и в его окружении много тех, кто предпочел полное бритье головы залысинам. «В конце концов, так или иначе, это произойдет, и вы будете чувствовать себя увереннее, если примете это, а не позволите лысине медленно овладевать вами», — заключил он.

Ранее «Лента.ру» рассказала о том, каких ошибок избежать, чтобы спасти волосы. Врачи считают, что в этом поможет в том числе коррекция рациона.

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