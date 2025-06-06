Предсказаны последствия ссоры Маска и Трампа

Американист Дубравский: Трамп не понесет серьезных потерь от конфликта с Маском

Публичный конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом вряд ли нанесет Белому дому серьезный репутационный ущерб. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил американист и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, Трамп уже не может баллотироваться на третий срок, а потому его электоральным рейтингам ничего не угрожает.

«Это не конфликт между двумя должностными лицами, а спор между миллиардером и действующим президентом. Республиканцы однозначно поддержат Трампа, потому что он — глава государства», — сказал Дубравский.

Ссора Трампа с Маском произошла на фоне разногласий по поводу законопроекта по сокращению федеральных расходов, который президент называл «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, основатель Tesla раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения дыры в казне на четыре триллиона долларов.

В ответ Трамп заявил, что Маск заранее знал детали готовящегося законопроекта, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей. Глава Space X назвал подобные заявления президента ложью.