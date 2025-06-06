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18:35, 6 июня 2025Экономика

Раскрыта стоимость продажи российского бизнеса мэром Каунаса

BNS: Мэр Каунаса Матиёшайтис продал бизнес в РФ и других странах за €100 млн
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia

Мэр литовского города Каунас Висвалдас Матиёшайтис продал свой бизнес в России и ряде стран постсоветского пространства более чем за 100 миллионов евро. Речь идет о фабрике по производству крабовых палочек и других морепродуктов в Калининградской области и других странах: в совокупности это пятнадцать фирм, сообщает агентство BNS.

Новым собственником фабрики стала российская компания Ocean Group, пишет издание. При этом подчеркивается, что по указанной стоимости были реализованы доли восьми предприятий в РФ и других постсоветских странах. Сама сделка была заключена в 2024 году, но ее стоимость ранее не раскрывалась.

Висвалдас Матийошайтис вместе со своим деловым партнером Людасом Скиерюсом управляют компанией Viсiunu grupe. Именно эта компания продала ГК Ocean Group фабрику в Советске Калининградской области и еще несколько предприятий.

Ранее стало известно, что Россия нарастила производство сырья для популярного деликатеса. По итогам прошлого года производство сурими из минтая в РФ выросло на 47 процентов в сравнении с показателем за 2023 год, сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Общий объем выпуска этого сырья в стране вырос на 22,5 тысячи в 2024 году, укрепив позиции России в перечне крупнейших в мире производителей сурими.

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