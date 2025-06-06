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18:35, 6 июня 2025Силовые структуры

Россиянин с диагнозом «бредовое расстройство» оказался охранником с правом на оружие

Суд лишил петербуржца с бредовым расстройством статуса частного охранника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Московский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело по иску к местному жителю по имени Василий, который смог с диагнозом «бредовое расстройство» получить статус частного охранника с правом на ношение огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина с правовым статусом частного охранника в соответствии с законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» имеет право в своей деятельности применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

Суд посчитал, что диагноз «бредовое расстройство» является существенным препятствием для профессиональной деятельности по несению охраны. На этом основании было принято решение аннулировать удостоверение частного охранника, полученное Василием. В течение семи дней со дня вступления решения суда в законную силу он обязан сдать документ со сроком действия по 13 июля 2028 года.

Другие подробности по делу не сообщаются.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге обязал россиянку, пытавшуюся поджечь самолет зажигалкой, заплатить перевозчику сотни тысяч рублей штрафа.

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