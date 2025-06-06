Российские войска сбили еще один украинский истребитель

Минобороны России: Российские войска сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские войска сбили украинский самолет МиГ-29, наносивший удары вблизи линии фронта. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что самолет подбил расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». Как сообщили в оборонном ведомстве, в момент попадания самолет сбрасывал бомбы на красноармейском направлении.

«Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только МиГ-29 ВСУ зашел в зону поражения "Бук-М3", расчет произвел пуск ракеты и поразил самолет вместе с пилотом», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол. Оборонное ведомство также опубликовало кадры произошедшего.