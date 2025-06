Слухи об уголовном преследовании за сдачу экзамена по английскому оказались недостоверными

Данные об уголовном преследовании за сдачу любого экзамена по английскому — фейк

В четверг, 5 июня, Генпрокуратура признала британскую международную организацию по культурным и образовательным связям Британский совет (The British Council) нежелательной в России. После этого в сети распространились слухи о том, что россияне, желающие сдать экзамен на знание английского языка, попадут под уголовную ответственность. На эту тему также порассуждали эксперты, чье мнение было передано в СМИ.

Известно, что The British Council является одним из организаторов международного тестирования по английскому языку IELTS (International English Language Testing System). С 2022-го сдача этого экзамена в России приостановлена, в стране на данный момент нет центров, где его можно сдать, но такая возможность есть в соседних государствах.

Среди экспертов пока не сложилось однозначного мнения по поводу уголовного преследования за сдачу IELTS гражданами РФ.

Например, бывший следователь прокуратуры и специалист по уголовному праву Вадим Багатурия в беседе с URA.RU заявил, что уголовная ответственность может грозить только тем, кто целенаправленно финансирует The British Council, а не тем, кто желаем получить образование. По его словам, граждане, которые просто покупают образовательные услуги через эту организацию, не подлежат преследованию.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш указала, что россияне не смогут сдать IELTS в России, однако у них остается возможность получить сертификат за ее пределами.

При это адвокат Сергей Жорин придерживается другого мнения. Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, участие в деятельности организации, признанной нежелательной, может повлечь за собой административную или уголовную ответственность как для сдающих, так и для преподавателей. В данном случае это касается тех, кто занимается: организацией или проведением экзаменов IELTS в России; продвижением или рекламой экзаменов IELTS, связанных с The British Council; обучением или подготовкой к IELTS с использованием материалов организации.

В связи с этим он рекомендовал избегать участия в мероприятиях, организованных или связанных с The British Council на территории РФ, избегать распространения материалов или информации, связанной с The British Council, рассмотреть для сдачи IELTS возможность прохождения экзамена в других странах, где это разрешено (например, в Белоруссии, Казахстане или Армении), а преподавателям — использовать нейтральные материалы и избегать упоминаний о сотрудничестве с The British Council.

При этом IELTS — это не единственный экзамен, используемый для оценки уровня владения английским языком при поступлении в зарубежные вузы, устройстве на работу за границей и так далее. Россияне могут сдать также TOEFL (Test of English as a Foreign Language). С марта 2022 года очный формат экзамена недоступен, однако его можно сдать онлайн или за рубежом — в Казахстане, Армении, Грузии, в Турции и других странах: всего их больше двухсот.

Также многие иностранные вузы и компании признают результаты других экзаменов ― Pearson Test of English Academic (PTE-A), Kaplan iBT, Michigan English Language Assessment Battery (MELAB), Michigan English Test (MET) и даже Duolingo English Test. Некоторые из них все еще можно сдать в центрах на территории Российской Федерации.

Информация о том, что после признания The British Council нежелательной организацией желающие сдать экзамен по английскому языку россияне попадут под уголовную ответственность, не получила распространения в СМИ. Однако о том, что им может грозить тюремный срок за сдачу IELTS, который проводит Британский совет, написали многие издания. Например: RTVI, RT, «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России), NEWS.ru и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».