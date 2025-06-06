ВС РФ применяют против ВСУ их же дроны, оплаченные фондами Порошенко и Притулы

ВС России применяют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) их же дроны, которые оплачены фондами бывшего президента республики Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Речь о беспилотниках, которые сбили, а затем восстановили российские военные, заявила в разговоре с РИА Новости военнослужащая группировки войск «Юг» с позывным Ася.

«У нас в подразделении налажена пересборка дронов. Наши бойцы забирают сбитые "птицы", которые потом идут на переработку. Какие-то разбираем на детали, а какие-то восстанавливаем и отправляем обратно к противнику», — пояснила боец. По ее словам, в арсенале группировки теперь есть дроны, производство которых финансировалось фондами Петра Порошенко и Сергея Притулы (фонд знаменит тем, что после начала спецоперации (СВО) открыл сбор средств на БПЛА для ВСУ).

Ранее сообщалось, что дальность российских FPV-дронов планируют увеличить до 50 километров. Речь о проводных беспилотниках, которые могут работать в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).