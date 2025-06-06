Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 6 июня 2025Бывший СССР

Удар фугасной бомбы уничтожил взвод ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС России уничтожили ударом фугасной бомбы взвод украинских войск
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили фугасной бомбой взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Мирное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В Мирном ФАБом (фугасная бомба —прим. «Ленты.ру») уничтожены 20 украинских военнослужащих 141-й бригады», — заявил источник.

По информации силовых структур, на этом участке фронта была уничтожена значительная часть батальона.

Ранее стало известно об отступлении украинских войск в селе Комар ДНР. ВСУ пытались перебросить резервы, но понесли значительные потери из-за авиаударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

    Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Автобус саперов со взрывозащитным контейнером проверит подозрительную машину в Москве

    Звезда реалити-шоу рассказал о борьбе с наркотической зависимостью

    Заминированный в Москве автомобиль попал на видео

    Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

    Отец с сыном поймали крупного канального сомика и установили новый рекорд

    В Китае прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа

    Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости