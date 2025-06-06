Удар фугасной бомбы уничтожил взвод ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС России уничтожили ударом фугасной бомбы взвод украинских войск

Российские военные уничтожили фугасной бомбой взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Мирное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В Мирном ФАБом (фугасная бомба —прим. «Ленты.ру») уничтожены 20 украинских военнослужащих 141-й бригады», — заявил источник.

По информации силовых структур, на этом участке фронта была уничтожена значительная часть батальона.

Ранее стало известно об отступлении украинских войск в селе Комар ДНР. ВСУ пытались перебросить резервы, но понесли значительные потери из-за авиаударов.