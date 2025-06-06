Стало известно об отступлении украинских войск в ДНР

ТАСС: ВСУ отступают с позиций в селе Комар в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают с позиций в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Противник несет большие потери в Комаре, из-за чего начал отступление с позиций», — рассказал собеседник агентства.

По данным силовиков, украинские войска пытались перебросить в населенный пункт резервы, но потерял существенную их часть в результате авиаударов.

Ранее стало известно, что армия России поразила пункт временной дислокации ВСУ в селе Комар. Кадры удара по объекту опубликовало Минобороны России.