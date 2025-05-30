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19:27, 30 мая 2025Бывший СССР

Минобороны показало удар армии России четырьмя авиабомбами по ВСУ в ДНР

Минобороны показало удар ВС РФ четырьмя ФАБ-500 по ПВД ВСУ у села Комар в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Армия России поразила пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры удара показало Минобороны России в Telegram.

Уточняется, что ПВД украинских бойцов располагался у села Комар в Волновахском районе. Для атаки Вооруженные силы (ВС) России применили четыре авиабомбы.

«ВКС (Воздушно-космические силы — прим. «Ленты.ру») России нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил (ВС) России на ПВД ВСУ в Сумской области. Снятые с воздуха кадры удара опубликовал военкор Андрей Руденко.

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