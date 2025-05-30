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12:26, 30 мая 2025Бывший СССР

Удар российских военных по пункту дислокации ВСУ в Сумской области попал на видео

Военкор Руденко показал удар российских военных по ПВД ВСУ в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Российские военные поразили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара показал российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram.

Военкор опубликовал снятое с воздуха видео, на котором запечатлены попадания по объекту ВСУ с последующими взрывами. Где именно были сняты кадры, не уточняется.

«Сумская область, работа ФАБов (фугасных авиабомб — прим. «Ленты.ру») с УМПК (универсальными модулями планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру»). Удар был нанесен по ПВД противника. Точность ювелирная», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Таким образом российские подразделения перекрыли под Сумами снабжение ВСУ.

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