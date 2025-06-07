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01:01, 7 июня 2025Россия

Местные жители рассказали о трех «глухих взрывах» в подмосковном Барыбино

SHOT: Местные жители рассказали о трех «глухих взрывах» в подмосковном Барыбино
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подмосковном Барыбино прозвучало три «глухих взрыва», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Кроме того, об отдаленных взрывах рассказали жители Растуново, Шахово, Гальчино, которые находятся в городском округе Домодедово Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Он уточнил, что на место падения обломков дрона выдвинулись специалисты экстренных служб. Других подробностей мэр не привел.

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