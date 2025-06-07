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12:03, 7 июня 2025Силовые структуры

Охранники гособъектов в России смогут сбивать беспилотники из пулеметов

Росгвардия предложила обеспечить пулеметами охранников гособъектов в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Росгвардия предложила новый список оружия для охранников важных государственных объектов в РФ. Соответствующее нововведение появилось в проекте приказа директора службы Виктора Золотова, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, ключевых новелл две. Первая меняет непосредственный список оружия, который может использоваться в охране, на более общую формулировку — «боевое ручное стрелковое оружие». К последнему относятся пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины и пулеметы. Второе же нововведение касается количества боеприпасов, которое увеличится по сравнению с прошлой редакцией.

Все эти новеллы, по словам авторов, обусловлены возникновением новых угроз – в частности, беспилотников. Сейчас проект приказа находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.

Ранее росгвардейцы предотвратили теракт с использованием беспилотников на военном объекте в Рязанской области.

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