«Ударил плечом как игрок в регби». Илон Маск подрался с министром финансов США

The Washington Post: Илон Маск и министр финансов Бессент подрались в Белом доме

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, произошедшего в апреле, сообщила газета The Washington Post.

Отмечается,что отношения между бизнесменом и администрацией американского президента Дональда Трампа начали накаляться в апреле. После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Маск и Бессент не сошлись во мнениях относительно назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.

«Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, "как игрок в регби", и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку. После этого Маска вытолкали из резиденции американского лидера», — рассказал изданию давний политический советник Трампа Стивен Бэннон.

Трамп отреагировал на драку своих подчиненных

Трамп прокомментировал стычку между миллиардером и министром финансов. Он назвал инцидент «перебором». При этом, отметило издание, президент был подавлен из-за портящихся отношенией с Маском, но просил своих подчиненных, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, избегать радикальных высказываний в адрес предпринимателя.

Позднее стало известно, что Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые симпатизировали Трампу и Маску, выбрать одного из них. «Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни», — указано в сообщении. Такие сообщения приходят крупным спонсорам Республиканской партии и консервативным деятелям. Источник в администрации президента США подчеркнул, что сейчас они «забирают друзей Илона».

Белый дом заподозрил у Маска наркозависимость

В конце мая газета The New York Times писала, что Маск во время предвыборной кампании Трампа стал наркозависимым. «Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования. Он говорил людям, что принимает так много кетамина, что это влияет на его мочевой пузырь, известный эффект хронического употребления. Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с контейнером для ежедневных лекарств, в котором было около 20 таблеток наркотического стимулятора», — говорится в статье.

Впрочем, Маск опроверг эту информацию и обвинил газету во лжи. «Я не принимаю наркотики!» — заявил Маск. Миллиардер отметил, что пробовал кетамин по медицинскому рецепту несколько лет назад, но с тех пор его не принимал.

После того, как Маск перешел к прямым нападкам на Трампа и даже призвал к его импичменту, президент не выдержал и высказался о бизнесмене как о «большом наркомане». Однако, уточняет The Washington Post, подозрение в наркозависимости Маска изначально было одним из факторов разлада между ними.