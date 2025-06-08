В ЦСКА прокомментировали ситуацию с главным тренером

Брейдо: У Николича были разговоры с руководством ЦСКА, ультиматумов не было

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Марко Николича.

Брейдо пообещал, что в скором времени будет сделано официальное заявление, чтобы остановить зарождение новых сплетен и домыслов. «У Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло», — подчеркнул он и попросил уважительно отнестись к ожиданию и непосредственно к решению тренера.

Ранее стало известно, что Николич покинет пост главного тренера ЦСКА и продолжит карьеру в греческом АЕКе. Уточнялось, что сербский специалист уже попрощался с командой.

Контракт Николича с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в прошедшем сезоне.