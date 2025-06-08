Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Сегодня
16:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
Германия
Сегодня
16:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. За 3-е место
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Испания
Лига наций УЕФА|Лига А. Финал
Катержина Синякова
Завтра
11:00 (Мск)
Анна Блинкова
Хертогенбосх (ж)
Вероника Кудерметова
Завтра
11:00 (Мск)
Полина Кудерметова
Хертогенбосх (ж)
15:17, 8 июня 2025Спорт

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с главным тренером

Брейдо: У Николича были разговоры с руководством ЦСКА, ультиматумов не было
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Марко Николич

Марко Николич. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Марко Николича.

Брейдо пообещал, что в скором времени будет сделано официальное заявление, чтобы остановить зарождение новых сплетен и домыслов. «У Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло», — подчеркнул он и попросил уважительно отнестись к ожиданию и непосредственно к решению тренера.

Ранее стало известно, что Николич покинет пост главного тренера ЦСКА и продолжит карьеру в греческом АЕКе. Уточнялось, что сербский специалист уже попрощался с командой.

Контракт Николича с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в прошедшем сезоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Артемий Лебедев назвал преимущество людей старше 45 лет

    Раскрыты планы Путина на следующую неделю

    Группировка неонацистов с переехавшим в Россию главой объявила общенациональный сбор в США

    Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

    В ЦСКА прокомментировали ситуацию с главным тренером

    Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем

    Захарова задалась вопросом из-за отказа Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Медведев прокомментировал наступление ВС РФ в Днепропетровской области

    Ракетная опасность объявлена в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости