Военнопленный из ВСУ передал российским военным координаты для бомбового удара

Пленный ВСУ заявил о передаче координат ВС РФ для удара бомбой по позициям ВСУ

Пленный солдат ВСУ Анатолий Стягайло заявил о передаче координат Вооруженным силам (ВС) России для нанесения ими удара по позициям ВСУ на сумском направлении. Его слова передает ТАСС.

«Я, Стягайло Анатолий Николаевич, добровольно передал российским военнослужащим всю информацию о позиции 47-й механизированной бригады, которую я знал», — сообщил он.

Стягайло попросил нанести удар бомбой по командному пункту. Сообщается, что он сдался в плен на сумском направлении российским военным группировки «Север».

Ранее военнопленный ВСУ рассказал об иностранных наемниках на сумском направлении. По его словам, в рядах украинской армии находились солдаты из Японии и Колумбии.