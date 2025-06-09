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09:48, 9 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о горячей обстановке на покровском направлении

Пушилин рассказал о горячей обстановке на красноармейском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал горячей обстановку в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка», — заявил Пушилин. Он добавил, что ВСУ продолжает перебрасывать резервы на этот участок и оказывать сопротивление.

Пушилин отметил большие потери украинской армии. По его словам, ВСУ пытается «еще каким-то образом удержаться».

Ранее стало известно, что перешедшие на сторону России военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожают технику Североатлантического альянса (НАТО) вблизи Красноармейска.

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