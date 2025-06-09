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23:54, 9 июня 2025Экономика

В российском городе инвалиду заплатят сотни тысяч рублей за падение в ливневку

В Севастополе инвалиду заплатят 600 тыс. руб. за травмы из-за падения в ливневку
Полина Кислицына (Редактор)

В Севастополе инвалиду заплатят 600 тысяч рублей за падение в ливневку. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе местной прокуратуры.

Инцидент произошел возле входа в продуктовый магазин на проспекте Победы: женщина-инвалид по зрению попала ногой в отверстие открытого ливневого канала, упала и получила травмы средней степени тяжести. «Ливневая канализация имела признаки бесхозной вещи, но на учете бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Севастополе не состояла», — отметили в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время женщина обратилась в прокуратуру, чтобы взыскать с виновника падения компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей, которые пришлось потратить на лечение. По результатам проверки ведомство обратилось в суд с иском к департаменту по имущественным и земельным отношениям, и тот полностью удовлетворил требования пострадавшей женщины. Соответствующее решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Челябинска провалилась в колодец и получила травмы. Врачи диагностировали у россиянки внутреннюю гематому голеностопа.

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