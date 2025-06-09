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09:10, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда реалити показал деформированный нос и признался в употреблении наркотиков

The Sun: Телезвезда Тимм Ханли назвал наркотики причиной проблем со здоровьем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Тимм Ханли

Тимм Ханли. Фото: @timmhanly

Тимм Ханли, который известен по участию в реалити-шоу «Холостяк» (The Bachelorette) и «Холостяк в раю» (Bachelor in Paradise), показал фото деформированного носа до и после операции по септопластике — хирургическому исправлению кривой носовой перегородки. На это обратило внимание издание The Sun.

Ханли отметил, что наконец-то сделал операцию, чтобы исправить искривление носа. Телезвезда предположил, что эта проблема могла возникнуть из-за наркотиков, которые он употреблял в прошлом. «Нельзя исключать, что это не было связано с употреблением кокаина или разгульным образом жизни, поскольку у меня этого в жизни было очень много. (...) И хотя мой нос ломали много раз во время бокса, вариант с кокаином нельзя полностью исключать», — отметил он.

По словам Ханли, он избавился от зависимости и уже несколько лет не употребляет запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) Дакота Мортенсен откровенно рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. По ее словам, в первый раз он попробовал наркотические вещества в старшей школе, а затем начал употреблять более тяжелые наркотики.

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