Болезнь короля Карла III оказалась неизлечима

Daily Telegraph: Рак Карла III неизлечим, но не станет причиной его смерти

Приближенные британского короля Карла III считают, что он не сможет вылечиться от рака. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Согласно распространенному в придворной среде мнению, болезнь монарха оказалась неизлечима. При этом все уверены, что она не станет причиной его смерти.

Из этого, как отмечает Daily Telegraph, может следовать, что Карл так и не поживет в Букингемском дворце. Его уже несколько лет ремонтируют и закончат лишь через три года.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.