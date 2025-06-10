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10:35, 10 июня 2025Из жизни

Болезнь короля Карла III оказалась неизлечима

Daily Telegraph: Рак Карла III неизлечим, но не станет причиной его смерти
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Victoria Jones / Pool / Reuters

Приближенные британского короля Карла III считают, что он не сможет вылечиться от рака. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Согласно распространенному в придворной среде мнению, болезнь монарха оказалась неизлечима. При этом все уверены, что она не станет причиной его смерти.

Из этого, как отмечает Daily Telegraph, может следовать, что Карл так и не поживет в Букингемском дворце. Его уже несколько лет ремонтируют и закончат лишь через три года.

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Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.

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