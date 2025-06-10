Болезнь короля Карла III оказалась неизлечима

Приближенные британского короля Карла III считают, что он не сможет вылечиться от рака. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.
Согласно распространенному в придворной среде мнению, болезнь монарха оказалась неизлечима. При этом все уверены, что она не станет причиной его смерти.
Из этого, как отмечает Daily Telegraph, может следовать, что Карл так и не поживет в Букингемском дворце. Его уже несколько лет ремонтируют и закончат лишь через три года.
Материалы по теме:
Карл III вновь страдает от рака. Как развивается болезнь короля Великобритании и пора ли готовиться к похоронам?
28 марта 2025
В королевской семье с ужасом ждут смерти Карла III. Почему всех так пугает, что новым монархом станет принц Уильям?
8 октября 2024
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
4 июня 2025
Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.