В королевской семье с ужасом ждут смерти Карла III. Почему всех так пугает, что новым монархом станет принц Уильям?

Смерть Карла III вызывает опасения у принца Гарри и королевы Камиллы

Король Великобритании Карл III серьезно болен: в феврале он объявил, что у него диагностировали рак, и уже много месяцев лечится. Все это время ему каждую неделю приходится встречаться с врачами, а порой — ложиться в больницу. Когда его короновали, почти никто не сомневался, что это надолго: и отец, и мать нового монарха дожили почти до ста лет. Теперь же, как утверждают инсайдеры, во дворце совсем другой настрой. Все считают, что принц Уильям унаследует престол совсем скоро — если не через год, то максимум через пять лет. У королевской семьи такая перспектива не вызывает особой радости. Родственники недолюбливают Уильяма, и у них есть для этого причины.

Придворные и родственники Карла III уже готовятся к смерти короля и смене власти

Врачи обнаружили у Карла онкологическое заболевание во время обследования, связанного с увеличением простаты. В Букингемском дворце подчеркнули, что о раке предстательной железы речь не идет. Публике больше не сказали ничего, но и это уже был прогресс: когда раком болела королева Елизавета II, утверждалось, что у нее прекрасное здоровье, омрачаемое лишь «эпизодическими проблемами с мобильностью».

Большинству придворных вряд ли сообщали точный диагноз Карла, но они видят, как реагировали на известие члены королевской семьи, которым все известно

Узнав о болезни короля, принц Гарри бросил все дела и немедленно вылетел в Лондон из США, где он теперь живет. Что еще показательнее, Карл согласился с ним встретиться. Такого не случалось годами — и вряд ли бы случилось теперь, если бы не было веской причины.

Не менее наглядна реакция принца Уильяма — предполагаемого наследника, который, если ничего не случится, займет британский престол после смерти Карла. Издание Daily Beast пишет, что Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец, как только узнал о болезни отца.

В том же месяце Уильям взял на работу нового частного секретаря — опытного дипломата, восемь лет работавшего в Форин-офисе. По-видимому, с его помощью Уильям рассчитывал расширить свою внешнеполитическую деятельность. Когда-то дипломатические успехи Елизаветы II помогли Британии сохранить тесные связи с бывшими колониями. В королевской семье до сих пор верят, что без этого монархия может утратить влияние.

Принц Уильям и король Карл III Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Реализацию этого плана несколько задержала болезнь Кейт Миддлтон, но в последнее время принц Уильям снова к нему вернулся. Уже в ноябре он отправится с официальным визитом в ЮАР и, по слухам, надеется, что поездка принесет ему значительные дивиденды.

По словам источника Daily Beast, еще недавно в Букингемском дворце рассчитывали, что правление Карла III будет продолжаться еще лет 20. В феврале всем стало окончательно ясно, что никаких 20 лет не будет. Король серьезно болен, и придворные уже готовятся к смене власти.

Воцарение Уильяма лишает принца Гарри последней надежды на возвращение в королевскую семью

Неумолимое приближение коронации принца Уильяма — это огромная проблема для всей королевской семьи. Его правление не сулит им ничего хорошего, зато проблемы почти неизбежны.

Сильнее всех просчитался младший брат Уильяма — принц Гарри, который в 2020 году рассорился с родственниками и вместе с женой перебрался в Соединенные Штаты. После переезда он дал несколько разоблачительных интервью, снял документальный сериал для Netflix и наконец опубликовал мемуары. В них он нелицеприятно высказывался и о Уильяме, и о жене Уильяма Кейт Миддлтон, и о супруге отца — королеве Камилле.

Американские похождения принца Гарри не прибавили ему поклонников в Букингемском дворце, но настоящий враг у него только один — Уильям. Он уже несколько лет отказывается разговаривать с братом и препятствует примирению Гарри с Карлом, который, по слухам, устал от бесконечных скандалов и давно готов принять блудного сына в лоно семьи.

По утверждению источника Daily Beast, Гарри с самого начала знал, что рано или поздно отец его простит. Все разоблачения он публиковал именно с таким расчетом

Болезнь Карла стала для принца Гарри особенно неприятным сюрпризом. Неожиданно оказалось, что никакого «рано или поздно» больше нет, и если не помириться прямо сейчас, потом это уже не удастся. Вернуться в королевскую семью после воцарения Уильяма будет невозможно.

А вернуться хочется. Как утверждает Daily Beast, Гарри наскучила роль персонажа светской хроники. Ему хочется заниматься чем-то более продуктивным, а для членов королевской семьи это, как правило, означает благотворительную деятельность. На этом поприще он после 2020 года особых успехов не достиг.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри Фото: Harpo Productions / Joe Pugliese via Getty Images

Уильям на престоле сулит проблемы королеве Камилле, принцу Эндрю и принцессе Анне

Перспективы остальных членов королевской семьи ничуть не лучше. Уильям по разным причинам не ладит почти со всеми близкими родственниками. Особенно ему не нравится супруга короля, королева-консорт Камилла. Это вторая жена Карла, которая, как утверждают недоброжелатели, была его любовницей, когда он был женат на принцессе Диане — матери Уильяма и Гарри. Они не любили Камиллу с детства и в свое время уговаривали отца не жениться на ней.

Никто не знает, что ее ждет и чем она будет заниматься, когда Карла не станет. Возможно, именно с этим связаны периодические попытки короля освободить особняк Роял-Лодж, расположенный возле Виндзорского замка. Когда-то он принадлежал его бабушке — тоже бывшей королеве-консорту, прожившей на 50 лет больше своего мужа, короля Георга VI. Скорее всего, Карл хочет оставить его Камилле после смерти.

Это, в свою очередь, представляет серьезную проблему для принца Эндрю — младшего брата короля, который живет в Роял-Лодж сейчас. Несколько лет назад его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки, он попал под суд и не оказался на скамье подсудимых лишь потому, что в последний момент откупился от пострадавшей. Однако выйти сухим из воды ему все же не удалось: после такого позора королева Елизавета II лишила его большей части титулов.

Принц Эндрю Фото: Andrew Mccaren / Globallookpress.com

С тех пор Эндрю почти не показывается на публике, сидит в Роял-Лодж, смотрит телевизор и безудержно толстеет. Монарх дал принцу Эндрю возможность остаться в имении при условии, что он сделает там капитальный ремонт.

Пока Эндрю отремонтировал только крышу, а времени осталось всего ничего: если не оплатить ремонт до конца года, его выселят. Тем временем от стен отслаивается краска, а фасад порос мхом

Эндрю совершенно не хочется уезжать из поместья, да и куда? Смена власти лишь усугубит его проблемы. Карл всегда был склонен смотреть сквозь пальцы на проступки младшего брата, что очень раздражало Уильяма. Королевские биографы утверждают, что Эндрю лишился титулов именно с его подачи. Когда Уильям придет к власти, ждать от него милостей тем более не придется.

Непростая ситуация складывается и для принцессы Анны — единственной сестры Карла. Ее называют самым трудолюбивым членом королевской семьи: за год она успевает провести до 500 официальных мероприятий. Принцесса круглый год колесит по стране, занимается благотворительностью и встречается с подданными. В прошлом веке это было главным занятием членов британской королевской семьи, а сейчас традицию в полной мере поддерживает только она.

Уильям же считает, что с традицией пора покончить. По его мнению, слишком тесное общение с народом — это пережиток прошлого, когда у людей был только один способ увидеть королевскую особу: прийти к дворцу и надеяться, что она помашет рукой с балкона. По мнению Уильяма, в наше время для этого есть телевидение и соцсети, поэтому можно обойтись небольшим числом по-настоящему важных мероприятий. В этом мире места принцессе Анне нет.