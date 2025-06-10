Колумбийского наемника Боорхэса отправили в российскую тюрьму

Суд дал 28 лет колумбийскому наемнику Боорхэсу, плененному в Курской области

Суд приговорил к 28 годам лишения свободы гражданина Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэса, участвовавшего во вторжении на территорию Курской области в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Иностранец признан виновным в наемничестве, незаконном пересечении российской границы, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, теракте и незаконном обороте оружия. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима. Также Боорхэсу назначен штраф в один миллион рублей, у него конфисковали в доход государства 230 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что колумбиец в конце 2024 года добровольно вступил в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ за материальное вознаграждение. Получив автомат иностранного производства, на бронеавтомобиле он незаконно въехал на российскую территорию. Колумбийский наемник участвовал в военных преступлениях против жителей Курской области и был взят в плен российскими военными в ходе боев у населенного пункта Александрия Суджанского района.

Боорхэс полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 30 лет лишения свободы и штраф в 2,5 миллиона рублей для датской наемницы Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в боевых действиях на стороне Украины.