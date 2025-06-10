Мэр Лос-Анджелеса обвинила власти США в эксперименте над городом

Мэр Басс: Федеральное правительство использует Лос-Анджелес для эксперимента

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что федеральное правительство «использует город для эксперимента», привлекая Национальную гвардию и морских пехотинцев для противодействия беспорядкам. Ее слова приводит телеканал CNN.

«Это не те люди, которых, как нам говорили, собираются задержать (протестующие — прим. "Ленты.ру"), и это заставляет меня чувствовать, что наш город на самом деле является экспериментальным случаем», — сказала она.

Басс уточнила, что эксперимент касается ситуации, в которой федеральное правительство «вмешивается и отбирает власть у штата или у местного самоуправления».

Ранее штат Калифорния подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков.