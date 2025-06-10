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00:04, 11 июня 2025Бывший СССР

Узбекистан призвал Россию относиться к мигрантам с уважением

МИД Узбекистана обеспокоился проверками своих граждан на территории России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов в Telegram.

По его словам, ведомство направило российским коллегам ноту, в которой выразило обеспокоенность жалобами граждан на неправомерные проверки, неуважение и грубое отношение. Бурханов подчеркнул, что подобные случаи не соответствуют дружественным отношениям между странами. В связи с этим МИД Узбекистана призвал принять конкретные меры по их предотвращению.

В мае посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики из-за нарушения прав узбекских граждан в РФ. Тогда в ведомстве отметили, что такие действия нарушают права и свободы узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания».

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