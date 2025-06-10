Россиянам назвали главные мифы о зубных имплантатах

Пародонтолог Кардакова назвала мифом болезненность установки зубных имплантатов

Пародонтолог Анастасия Кардакова назвала главные мифы о зубных имплантатах. Комментарий эксперта компании REVIXAN попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь стоматолог высказалась о страхе боли. По словам врача, современная анестезия делает имплантацию практически безболезненной, а при появлении дискомфорта врач добавит анестетик прямо во время процедуры.

Кроме того, медик развеяла миф о длительности процедуры. Собеседница издания рассказала россиянам, что на самом деле в большинстве случаев операция занимает не больше часа, из которых сам процесс установки имплантата — всего 15–30 секунд. Остальное время уходит на беседу, подготовку и анестезию.

Имплантат не может внезапно отторгнуться. Причиной отторжения чаще всего становится воспаление из-за плохой гигиены. Чтобы этого избежать, необходимо перед процедурой провести санацию полости рта, а после — тщательно ухаживать за ней с помощью ирригатора, специальной капы и ополаскивателя с хлорином Е6 Анастасия Кардакова пародонтолог

В то же время реабилитация чаще всего сравнима с заживлением после удаления обычного зуба, утверждает доктор. «Если соблюдаются рекомендации, восстановление проходит быстро и комфортно», — заявила пародонтолог и добавила, что

распространенное ощущение «инородного тела» — это чаще психологическая проблема.

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