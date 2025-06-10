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06:53, 10 июня 2025Бывший СССР

Российский танкист рассказал подробности освобождения Вольного Поля

«Известия»: Танкисты в ходе освобождения Вольного Поля прикрывали штурмовиков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе освобождения Вольного Поля российские танкисты прикрывали продвижение штурмовиков, подавляя сопротивление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бойца с позывным Алтай.

По его словам, танкистам нужно было уничтожать закрытые огневые позиции противника, чтобы пехота могла идти дальше. «Как это происходит: штурмовик идет и встречает сопротивление — там конкретным дом, конкретный подвал. <…> Сносим этот дом и подвал, тормозим целиком и полностью это сопротивление», — поделился военнослужащий.

Он также рассказал, что российские танкисты постоянно совершенствуются и развиваются. Например, сейчас бойцы применяют новую тактику — она позволяет спрятать танк от противника прямо у него «под носом».

Ранее военблогер Подоляка рассказал, что армия России продолжает движение к Днепропетровской области.

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