Российский танкист рассказал подробности освобождения Вольного Поля

«Известия»: Танкисты в ходе освобождения Вольного Поля прикрывали штурмовиков

В ходе освобождения Вольного Поля российские танкисты прикрывали продвижение штурмовиков, подавляя сопротивление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бойца с позывным Алтай.

По его словам, танкистам нужно было уничтожать закрытые огневые позиции противника, чтобы пехота могла идти дальше. «Как это происходит: штурмовик идет и встречает сопротивление — там конкретным дом, конкретный подвал. <…> Сносим этот дом и подвал, тормозим целиком и полностью это сопротивление», — поделился военнослужащий.

Он также рассказал, что российские танкисты постоянно совершенствуются и развиваются. Например, сейчас бойцы применяют новую тактику — она позволяет спрятать танк от противника прямо у него «под носом».

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