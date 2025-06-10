Сенатор Феттерман: Демократы теряют моральное превосходство без критики погромов

Демократическая партия США теряет моральное превосходство, отказываясь осуждать погромы в Лос-Анджелесе. На это указал сенатор-демократ Джон Феттерман на своей странице в X.

«Моя партия теряет моральное превосходство, когда отказывается осуждать поджоги автомобилей, повреждение зданий и нападения на представителей правоохранительных органов», — подчеркнул он.

Сенатор также назвал происходящее в Лос-Анджелесе анархией и настоящим хаосом, а не мирными акциями, которые недопустимы для критики. При этом он указал, что безоговорочно поддерживает свободу слова и мирные демонстрации, однако события в Калифорнии он охарактеризовал словами «это другое».

Ранее российский корреспондент сообщил, что протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы. По его словам, демонстранты громят магазины и разрисовывают памятники на улицах города.

