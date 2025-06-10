В Австралии осудили инцидент во время погромов в Лос-Анджелесе

Премьер Австралии Альбанезе: стрельба по журналистке во время протестов ужасна

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе осудил стрельбу резиновой пулей по соотечественнице, журналистке Лорен Томаси во время погромов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Эти кадры были ужасными. Мы не считаем приемлемым, что это произошло. Роль СМИ особенно важна», — так прокомментировал он инцидент.

По словам Альбанезе, с журналисткой сейчас все в порядке. Он также подчеркнул, что Лорен Томаси можно было четко идентифицировать как представителя СМИ, однако во время протестов она все равно была подвергнута нападению. При этом по кадрам из Лос-Анджелеса можно предположить, что резиновую пулю выпустил сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы. Демонстранты начали громить магазины и разрисовывать памятники на улицах города.