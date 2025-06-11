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13:58, 11 июня 2025Мир

В Германии объяснили стремление СДПГ к диалогу с Россией

Политолог Рар: СДПГ окажется под давлением из-за стремления к диалогу с Россией
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за стремления к диалогу с Россией. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, когда Шольц был канцлером, у партии было больше шансов договориться о решении конфликта. «Куда они смотрели три года назад? Или Германия делала только то, что требовали США и Британия?» — сказал собеседник.

Теперь немецкая пресса, по мнению политолога, попытается расколоть СДПГ из-за этой инициативы. Параллельно с этим действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в «военных преступлениях», уточнил Рар.

«Думаю, российские политические силы также могли бы оказать поддержку манифесту», — отметил он.

Ряд крупных политиков из СДПГ подписали манифест под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». Они потребовали немедленного разворота во внешней политике.

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