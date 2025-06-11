Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за стремления к диалогу с Россией. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, когда Шольц был канцлером, у партии было больше шансов договориться о решении конфликта. «Куда они смотрели три года назад? Или Германия делала только то, что требовали США и Британия?» — сказал собеседник.
Теперь немецкая пресса, по мнению политолога, попытается расколоть СДПГ из-за этой инициативы. Параллельно с этим действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в «военных преступлениях», уточнил Рар.
«Думаю, российские политические силы также могли бы оказать поддержку манифесту», — отметил он.
Ряд крупных политиков из СДПГ подписали манифест под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». Они потребовали немедленного разворота во внешней политике.