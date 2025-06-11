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04:19, 11 июня 2025Мир

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час на фоне беспорядков

Мэр Лос-Анджелеса Басс сообщила о введении комендантского часа из-за беспорядков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Unsplash.com

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в связи с беспорядками в центре города объявляется чрезвычайный комендантский час. Об этом чиновница сказала на пресс-конференции, передает телеканал CNN.

По словам Басс, комендантский час начнет действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды. Она подчеркнула, что данная мера распространяется лишь на одну квадратную милю, в то время как общая площадь города составляет 502 квадратных мили.

Кроме того, в рамках пресс-конференции с журналистами Басс заявила, что власти рассматривают жесткий ответ в случае продолжения насилия.

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Ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс обвинила власти США в эксперименте над городом. По ее мнению, федеральное правительство «вмешивается и отбирает власть у штата или у местного самоуправления».

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