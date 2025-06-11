Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 11 июня 2025Бывший СССР

В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

Захарова: Подход РФ к урегулированию кризиса на Украине остается неизменным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подход России к урегулированию кризиса на Украине остается неизменным. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в среду, 11 июня.

«Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса», — заявила дипломат.

Она также отметила, что целью переговоров Москвы и Киева остается выход на определенные договоренности. Все параметры процесса коммуникации заранее обозначены российским руководством, заявила Захарова.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сравнил конфликт на Украине с ссорой двух братьев, «старшего и младшего — о том, кто из них умнее и важнее», — заявил чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    Продажи телевизоров в России рухнули

    Названы четыре причины постоянно холодных рук

    Средства россиян на индивидуальных инвестсчетах пообещали защитить

    Скоростной поезд «Аврора» попадет в Книгу рекордов России

    Российские подростки надели противогаз на памятник реформатору Сперанскому

    В Сумах прогремел взрыв

    Продавец клубники устроил стрельбу на чемпионате России по хоккею на траве

    ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в российском регионе

    В Госдуме подтвердили число переданных Украиной тел российских бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости