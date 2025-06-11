В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

Захарова: Подход РФ к урегулированию кризиса на Украине остается неизменным

Подход России к урегулированию кризиса на Украине остается неизменным. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в среду, 11 июня.

«Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса», — заявила дипломат.

Она также отметила, что целью переговоров Москвы и Киева остается выход на определенные договоренности. Все параметры процесса коммуникации заранее обозначены российским руководством, заявила Захарова.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сравнил конфликт на Украине с ссорой двух братьев, «старшего и младшего — о том, кто из них умнее и важнее», — заявил чиновник.

