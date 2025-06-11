Депутат Колесник: Переговорные позиции Украины все хуже и хуже

Переговорные позиции Украины с каждым разом становятся все хуже и хуже и страна может потерять территории, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«То, что переговорные позиции с каждым разом становятся все хуже и хуже, это несомненно, и, конечно, они могут потерять территории. То есть с каждым разом все хуже и хуже. Лучше было договориться в первые переговоры в Стамбуле — люди остались бы живы и территории бы основные остались», — сказал Колесник.

На какие части Украины претендует на сегодняшний день Россия, решает президент страны и верховный главнокомандующий Владимир Путин, отметил он.

«За все надо платить, и Украина платит за то, что у нее нет своего руководства, руководство у нее западное», — считает депутат.

Ранее в интервью The Wall Street Journal помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о том, что позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева. Мединский предупредил, что Россия готова к длительному противостоянию, и привел в пример Северную войну со Швецией, длившуюся 21 год.