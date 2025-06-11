В ЦСКА сделали заявление о кандидатах на пост главного тренера

Брейдо: ЦСКА не обсуждал тренерские контракты с Личкой и Черчесовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале сделал заявление о кандидатах на пост главного тренера клуба.

По словам Брейдо, ЦСКА не обсуждал контракты с экс-тренером «Динамо» Марцелом Личкой и Станиславом Черчесовым. «Консультаций и разных контактов сейчас действительно много — сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин провел встречу с Черчесовым. Также среди кандидатов на пост называются экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.