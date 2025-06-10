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20:48, 10 июня 2025Спорт

Руководство ЦСКА провело встречу с Черчесовым

Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин провел встречу с тренером Черчесовым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Председатель совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин провел встречу с тренером Станиславом Черчесовым. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, специалист приезжал на работу к Орешкину. При этом неизвестно, предлагало ли руководство ЦСКА тренеру возглавить клуб.

Ранее основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.

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