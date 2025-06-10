Руководство ЦСКА провело встречу с Черчесовым

Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин провел встречу с тренером Черчесовым

Председатель совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин провел встречу с тренером Станиславом Черчесовым. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, специалист приезжал на работу к Орешкину. При этом неизвестно, предлагало ли руководство ЦСКА тренеру возглавить клуб.

Ранее основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.