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22:30, 11 июня 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал встречу с Вучичем

Зеленский заявил, что обсуждал с Вучичем восстановление Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Киев обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским восстановление Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорили о взаимной поддержке на пути в ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины», — прокомментировал Зеленский.

Он отметил, что Киев ценит «поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите. Он заявил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.

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