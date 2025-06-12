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12:27, 12 июня 2025Россия

Потомственный рыбак из ямальского села снял клип на песню «Калинка»

Алексей Салиндер из ямальского села Аксарка снял клип на песню «Калинка»
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Кадр: страница « Приуралье» во «ВКонтакте»

Ко дню России потомственный рыбак Алексей Салиндер из ямальского села Аксарка снял клип на песню «Калинка». Для этого он сам перевел на ненецкий язык и исполнил знаменитую русскую песню. Его поддержали артистки местного Центра национальных культур.

Алексей Салиндер — ненец по национальности, родился в Аксарке, работает на местном рыбопромысловом предприятии, сейчас ему 34 года. Ежегодно он вылавливает более 10 тонн рыбы, а в свободное время занимается творчеством. В копилке — кавер-версия популярного трека «Ягода малинка» на ненецком языке.

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