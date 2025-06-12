Потомственный рыбак из ямальского села снял клип на песню «Калинка»

Алексей Салиндер из ямальского села Аксарка снял клип на песню «Калинка»

Ко дню России потомственный рыбак Алексей Салиндер из ямальского села Аксарка снял клип на песню «Калинка». Для этого он сам перевел на ненецкий язык и исполнил знаменитую русскую песню. Его поддержали артистки местного Центра национальных культур.

Алексей Салиндер — ненец по национальности, родился в Аксарке, работает на местном рыбопромысловом предприятии, сейчас ему 34 года. Ежегодно он вылавливает более 10 тонн рыбы, а в свободное время занимается творчеством. В копилке — кавер-версия популярного трека «Ягода малинка» на ненецком языке.

