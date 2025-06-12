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23:12, 12 июня 2025Экономика

В Петербурге пожаловались на захваченную борщевиком улицу

Борщевик захватил улицу на севере Петербурга
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pixabay

В Петербурге борщевик захватил одну из улиц в северной части города. На ситуацию пожаловались местные жители, пишет «Фонтанка».

Речь идет о 8-й Верхней улице Выборгского района. По словам одной из местных жительниц, она еще в мае отправила несколько обращений, в том числе через портал «Наш Санкт-Петербург», однако в обещанные сроки проблему так и не решили.

«Там такие размеры полей, что за сутки не управиться. Нужна тяжелая техника, потом дополнительно травить каждому растению корни. А их там… Я в жизни не видела такого масштаба зарослей, целый борщевичный лес вырос после работ коммунальщиков. Через эти заросли для многих работающих на предприятиях проходит путь на автобусную остановку», — посетовала женщина.

Ранее в июне депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что эффективнее всего избавиться от борщевика можно путем механического удаления, а также используя гербициды. Он напомнил, что важно не давать семенам борщевика созревать, поскольку одно растение может дать до нескольких тысяч семян, которые сохраняют всхожесть годами.

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