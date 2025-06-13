На Земле неожиданно началась магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря, которая не была ранее спрогнозирована

На Земле началась магнитная буря, которая не была ранее спрогнозирована. О неожиданной буре средней силы сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первые геомагнитные возмущения зафиксировали с 23:00 по московскому времени, их причина на данный момент не ясна. Они продолжались всю ночь и к утру достигли отметки G2.3, немного выше среднего значения.

Ученые также рассказали, что возможно усиление солнечного ветра к 14 июня из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Пока специалисты не дают прогнозов о продолжительности и силе бури, однако нестабильная геомагнитная обстановка может сохраниться в течение 2-3 дней.

4 июня на Земле закончилась рекордно длинная магнитная буря, которая продлилась почти 70 часов. Она стала самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.

