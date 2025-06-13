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20:46, 13 июня 2025Спорт

Украинский футболист рассказал о дружбе с российским одноклубником

Украинский футболист Сидорчук рассказал о дружбе с россиянином Нойштедтером
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал о дружбе с российским одноклубником Романом Нойштедтером. Его слова приводит Tribuna.com

Футболист заявил, что сначала не хотел общаться с Нойштедтером, однако тот помог адаптироваться ему в «Вестерло», после чего он пересмотрел свое отношение к россиянину. «Я могу сказать, что он действительно классный пацан. Порядочный человек и понимает все. Ментальность у него не такая, как у нас», — поделился он.

Нойштедтер родился в Днепропетровске, а карьеру футболиста начал в Германии. Он получил российское гражданство в 2015 году. Футболист выступал за национальную команду с 2016 по 2020 год.

В феврале украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отказался жать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. Трубин прошел мимо Головина во время традиционного приветствия игроков команд.

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