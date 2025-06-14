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15:27, 14 июня 2025Бывший СССР

Украинский военный показал кадры издевательств над солдатами ВСУ

Украинский военный показал кадры издевательств над бойцами 57-й ОМБР ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Суспільне Кропивницький / YouTube

Украинский военнослужащий Руслан, пожелавший сохранить фамилию в тайне из соображений безопасности, сообщил об избиениях солдат в 57-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами, подтверждающими издевательства командиров над подчиненными, он поделился с Кропивницким областным общественным информационно-развлекательным телеканалом.

На предоставленной им видеозаписи виден мужчина с обнаженной спиной, ползущий на коленях. «Пусть ползет к воротам и назад», — говорит голос за кадром.

Руслан сообщил, что был мобилизован и подписал контракт с 57-й бригадой. Сначала командование вело себя нормально, а затем начало отказывать в медицинской помощи. Также вышестоящие чины приказывали избивать солдат, катали их в багажниках.

Уточняется, что военнослужащий уже дважды самовольно оставлял часть. Сейчас он скрывается, однако утверждает, что готов продолжить службу, если его переведут в другую часть.

Ранее пленный военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович сообщил, что его бывший командир истязал солдат и вымогал деньги.

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