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08:52, 11 июня 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о командире-садисте

Пленный боец ВСУ Молчанович рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Молчанович сообщил, что его бывший командир истязал солдат и вымогал деньги. Он рассказал об этом ТАСС.

«Издевался над солдатами, сержант вроде был. Вымогал у них деньги путем всяких психологических и физических насильств. Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — заявил Молчанович.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время местонахождение командира неизвестно.

Ранее председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что солдаты ВСУ обучились пыткам у американских специалистов. По его словам, было опрошено свыше 200 человек, которых освободили в результате последнего обмена пленными.

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