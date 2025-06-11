Пленный боец ВСУ Молчанович рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат

Пленный военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Молчанович сообщил, что его бывший командир истязал солдат и вымогал деньги. Он рассказал об этом ТАСС.

«Издевался над солдатами, сержант вроде был. Вымогал у них деньги путем всяких психологических и физических насильств. Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — заявил Молчанович.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время местонахождение командира неизвестно.

Ранее председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что солдаты ВСУ обучились пыткам у американских специалистов. По его словам, было опрошено свыше 200 человек, которых освободили в результате последнего обмена пленными.