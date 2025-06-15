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00:54, 15 июня 2025Мир

Трамп захотел запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

WP: Администрация Трампа может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Larry Downing / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа может запретить, либо ограничить въезд на территорию США гражданам еще 36 стран. Такую информауию передает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на внутренние документы Госдепа.

Согласно данным издания, новые ограничения могут затронуть 25 африканских стран, в том числе и Египет и Джибути, страны Центральной Азии и Карибского региона. Их жители столкнуться с запретом на оформление американской визы, также могут быть введены иные ограничения.

В материалах указано, что соответствующая служебная записка была подписана госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио и отправлена дипломатам, отвечающим за государства из этого списка.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. В список вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

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